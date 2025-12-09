Профсоюзы предложили по-новому рассчитывать МРОТ в России

Всероссийская конфедерация профсоюзов (ВКП) предложила отказаться от привязки МРОТ к прожиточному минимуму и ввести новый социальный стандарт — минимальный потребительский бюджет. Согласно расчётам, он должен составлять 59 625 рублей, что более чем вдвое выше планируемого МРОТ на 2026 год.

В опубликованном газетой «Известия» постановлении ВКП говорится, что прожиточный минимум определяет лишь минимально допустимые границы потребления, а новый бюджет должен характеризовать расходы для нормального уровня жизни. Зампред Федерации независимых профсоюзов России Евгений Макаров представил расчёт, куда включил не только базовые продукты, но и питание вне дома, расходы на непродовольственные товары, услуги связи, интернет, а также обязательные платежи и сборы.

В Минтруде в ответ на запрос издания напомнили, что Конституция закрепляет лишь норму, согласно которой МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, и что действующий минимальный размер оплаты труда уже составляет 48% от медианной зарплаты и растёт быстрее инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей в месяц. Данное повышение, одно из самых значительных за последние годы, затронет около 4,6 млн россиян и превысит прогнозируемую инфляцию. Одновременно запланирована индексация на 7,6% для работников бюджетной сферы, а в коммерческом секторе, особенно в IT, строительстве и логистике, ожидается рост зарплат.