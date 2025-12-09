В Свердловской области ночью температура опускалась до –42°

Аномальные морозы с температурой до -42 градусов обрушились на Свердловскую область этой ночью. Об экстремальном похолодании и рекомендациях для населения сообщило МЧС по региону.

В регионе наблюдаются переполненные людьми холодные остановки общественного транспорта. При этом в отдельных городах, таких как Серов, Верхотурье, Реж и Первоуральск, столбики термометров показывали от -26 до -35 градусов.

Спасатели настоятельно просят граждан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и оставаться сегодня дома. Метеорологи поясняют, что столь экстремальные условия связаны с антициклоном, зависшим над регионом. Они прогнозируют, что сегодня ветер утихнет и температура поднимется до -27 градусов, а уже завтра потеплеет примерно до -15.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима в Москве ожидается прохладнее, чем в прошлом году, но без экстремальных морозов. По его прогнозу, температура в столице и в центре Европейской части страны будет соответствовать климатической норме или незначительно превышать её.