Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала участников преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом драгоценных металлов. В ходе операции сотрудники ФСБ изъяли около 70 килограммов золотых и серебряных слитков, хранившихся в тайниках транспортных средств и жилых помещениях.

ФСБ задержала участников банды, занимавшихся незаконным оборотом драгметаллов. Видео © ЦОС ФСБ

Организация преступного сообщества была создана одним из задержанных граждан Российской Федерации на территории Магаданской области. В состав группы входило несколько человек, занимавшихся незаконной добычей и перевозкой драгоценных металлов в другие регионы страны.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), а в отношении других участников — по статье 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

