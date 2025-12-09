ФСБ задержала участников банды, занимавшихся незаконным оборотом драгметаллов
Обложка © РИА Новости
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала участников преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом драгоценных металлов. В ходе операции сотрудники ФСБ изъяли около 70 килограммов золотых и серебряных слитков, хранившихся в тайниках транспортных средств и жилых помещениях.
ФСБ задержала участников банды, занимавшихся незаконным оборотом драгметаллов. Видео © ЦОС ФСБ
Организация преступного сообщества была создана одним из задержанных граждан Российской Федерации на территории Магаданской области. В состав группы входило несколько человек, занимавшихся незаконной добычей и перевозкой драгоценных металлов в другие регионы страны.
В отношении организатора возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), а в отношении других участников — по статье 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее ФСБ, МВД и СК РФ совместными усилиями раскрыли крупную коррупционную схему в дагестанском отделении Социального фонда России. По данным спецслужб, сотрудники ведомства организовали преступную группу и через подставных «мам» незаконно выводили бюджетные средства.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.