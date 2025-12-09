В СК назвали предварительную причину пожара в новосибирском колледже

Крупный пожар в Новосибирском педагогическом колледже им. А. С. Макаренко мог вспыхнуть из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Устранения открытого возгорания в колледже Новосибирска. Видео © Telegram / МЧС по Новосибирской области

«По предварительным данным, причиной возгорания явилось замыкание проводки. Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).», — говорится в сообщении.

Как сообщили в региональном управлении СК России, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирске произошёл крупный пожар в здании педагогического колледжа. По данным МЧС, возгорание началось на третьем этаже и перешло на кровлю. Спасатели успели эвакуировать 670 учащихся. Для тушения были привлечены 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную.