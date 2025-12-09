Школьники начали массово покупать конфеты с крепким алкоголем

Российские школьники начали массово приобретать через маркетплейсы конфеты в виде бутылочек и рюмок, внутри которых находится крепкий алкоголь. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Фото © Telegram / BAZA

Их популярность резко выросла из-за распространившегося в соцсетях тренда. В каждой такой шоколадной ёмкости содержится примерно половина рюмки крепкого напитка, а набор из нескольких конфет может стоить до двух тысяч рублей.

Со слов ряда несовершеннолетних, употребление даже малого количества подобных продуктов приводит к резкому ухудшению состояния. Вероятно, симптомы в виде тошноты и головокружения связаны с быстрым наступлением опьянения от крепкого алкоголя.

Ранее российские школьники массово начали покупать китайские снеки латяо. Однако заморская вкусняшка оказалась с червоточинкой — у большинства детей началась диарея. Как поясняют эксперты, неокрепшая пищеварительная система не справляется с большим количеством консервантов, красителей и усилителей вкуса, содержащихся в продукте.