Разрыв между ценами на новостройки и вторички в ЦФО достиг 84%

В Центральном федеральном округе (ЦФО) разница в стоимости жилья между новостройками и вторичкой достигла 84% за III квартал. Средняя цена квадратного метра в новых домах — около 300 тысяч рублей, на вторичном рынке — 153 тысячи. По стране разрыв меньше — 61%, но первичка продолжает дорожать.

Как пишет газета «Известия», в октябре 76% ипотек выдали по госпрограммам, особенно вырос спрос на семейную. Рыночная ипотека тоже набирает обороты, но её доля мала. Аналитик Владимир Чернов отмечает: льготы заточены под новостройки, что позволяет девелоперам держать цены.

Застройщикам сложно снижать стоимость — деньги покупателей замораживаются на эскроу-счетах до сдачи дома, а строить приходится за счёт кредитов банков.

А ранее Life.ru писал, что в Москве стартовал сезон новогодних скидок на жильё в новостройках. Наибольшие средние дисконты фиксируются в сегменте массового жилья, где они достигают 9%. А вот эксперты считают, что россиянам нужно «подождать годик» с покупкой недвижимости.