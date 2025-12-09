Зарплаты россиян выросли на 14% за год, заявил экономист

Средняя начисленная зарплата в России выросла на 14% год к году: с 84,32 тыс. рублей в сентябре 2024-го до 96,18 тыс. рублей в сентябре 2025-го. За пять лет доходы удвоились — с 49,26 тыс. рублей в 2020-м, отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Ключевые драйверы — резкий рост МРОТ более чем на 10 тыс. рублей (с 12 130 до 22 440 рублей), плюс кадровый дефицит на рынке труда. Работодатели конкурируют за специалистов, повышая зарплаты. В 2026-м МРОТ подскочит до 27 093 рублей, что усилит тренд, дополнил экономист в беседе с «Газетой.ru». Это, по словам Балынина, поддерживает социально-экономическое развитие и цели по росту доходов населения.

А ранее в России подсчитали размер минимальной зарплаты в 2026 году. Чистый доход работника составит 23 570 рублей после вычета налогов. Тем временем россияне стали в декабре чаще жаловаться на зарплаты. Почти 40% жалоб касаются именно проблем с оплатой труда, сменив традиционный фокус на незаконные увольнения.