В Госдуме рассказали, как вырастут зарплаты россиян в 2026 году

Зарплаты россиян в 2026 году вырастут сразу по нескольким направлениям. Об этом в интервью RT рассказал депутат Госдумы Александр Толмачёв, назвав три ключевые причины повышений.

Первая причина — рост МРОТ до 27 093 рублей с 1 января, который затронет бюджетников и приведёт к увеличению связанных с минималкой выплат, таких как больничные и пособия.

Вторая — отдельная индексация почти на 8% для работников бюджетной сферы: медиков, педагогов, учёных, сотрудников культуры, военных и госслужащих. Эта мера коснётся десятков миллионов человек.

Третья причина — опережающий инфляцию рост зарплат в коммерческом секторе, особенно в IT, строительстве и логистике, где также ожидается повышение доходов. Депутат подчеркнул, что государство целенаправленно выстраивает механизм, при котором рост доходов опережает рост цен.

Ранее экономист привёл данные, что средняя начисленная зарплата в России выросла на 14% год к году: с 84,32 тыс. рублей в сентябре 2024-го до 96,18 тыс. рублей в сентябре 2025-го. За пять лет доходы удвоились. Ключевыми драйверами он назвал резкий рост МРОТ более чем на 10 тысяч рублей и кадровый дефицит на рынке труда, вынуждающий работодателей конкурировать за специалистов.