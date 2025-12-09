Психиатр раскрыл, на чём «прокололась» Долина в своём обращении к публике
Психиатр считает, что Долина в обращении к публике держалась неестественно сдержанно
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Лариса Долина тщательно консультировалась с адвокатами перед тем, как сделать публичное заявление по поводу скандала со своей квартирой, считает врач-психиатр Василий Шуров. По словам эксперта, артистка держалась неестественно сдержанно, что наталкивает на мысль, что речь была много раз отрепетирована.
«Это очень выверенная с адвокатом позиция, многократно отрепетированная речь. Человек безэмоционально рассказывает о ситуации, о том, что переживала за детей», — заявил психиатр аif.ru.
Напомним, сейчас на рынке недвижимости наблюдается «эффект Долиной», когда сделки аннулируются якобы из-за продажи под давлением мошенников. В итоге зачастую покупатели остаются и без жилья, и без денег. Назвали схему по имени певицы Ларисы Долиной, которая летом 2024 года продала квартиру под воздействием мошенников, но затем через суд вернула себе жильё. При этом покупательница «квадратов» — 34-летняя Полина Лурье — осталась ни с чем. Женщина дошла до Верховного суда, который должен рассмотреть дело Долиной. Сама певица столкнулась с «отменой», россияне в соцсетях требовали справедливости. Артистке пришлось делать публичное заявление, в ходе которого она обязалась полностью вернуть Лурье деньги.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.