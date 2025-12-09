Психиатр раскрыл, на чём «прокололась» Долина в своём обращении к публике

Певица Лариса Долина тщательно консультировалась с адвокатами перед тем, как сделать публичное заявление по поводу скандала со своей квартирой, считает врач-психиатр Василий Шуров. По словам эксперта, артистка держалась неестественно сдержанно, что наталкивает на мысль, что речь была много раз отрепетирована.

Напомним, сейчас на рынке недвижимости наблюдается «эффект Долиной», когда сделки аннулируются якобы из-за продажи под давлением мошенников. В итоге зачастую покупатели остаются и без жилья, и без денег. Назвали схему по имени певицы Ларисы Долиной, которая летом 2024 года продала квартиру под воздействием мошенников, но затем через суд вернула себе жильё. При этом покупательница «квадратов» — 34-летняя Полина Лурье — осталась ни с чем. Женщина дошла до Верховного суда, который должен рассмотреть дело Долиной. Сама певица столкнулась с «отменой», россияне в соцсетях требовали справедливости. Артистке пришлось делать публичное заявление, в ходе которого она обязалась полностью вернуть Лурье деньги.