За год в РФ зарегистрировано свыше 36 тыс. коррупционных преступлений

За неполный текущий год в стране зарегистрировано уже свыше 36 тысяч преступлений коррупционной направленности. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан, озвучив статистику по борьбе с коррупцией.

«Большинство из них связаны со взяточничеством и коммерческим подкупом, мошенничеством, растратой, злоупотреблением и превышением служебных полномочий», — сказал Гуцан в беседе с ТАСС.

Он добавил, что к уголовной ответственности по этим делам привлечено около 17 тысяч человек. При этом генпрокурор подчеркнул, что сухие цифры не всегда отражают истинную картину из-за нередко неочевидного характера коррупции. Он отметил, что нельзя ставить на одну чашу весов мелкие бытовые взятки и преступления, совершаемые организованными группами, так как они различаются по масштабу и сложности раскрытия.

Ранее Бастрыкин заявил, что скрывать незаконно нажитые средства становится бесполезно. По его словам, за рубежом хорошо осведомлены о происхождении таких капиталов и используют эту информацию в своих интересах, в то время как российские следственные органы постоянно расширяют инструменты борьбы с коррупцией.