Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

9 декабря, 08:18

Нардеп решила блокировать работу Рады, пока не уволят Сырского

Депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая объявила о начале забастовки, обещая блокировать работу парламента в сессионном зале, пока не будет уволен главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Нардеп связала свой протест с громким коррупционным скандалом, в результате которого должности лишился глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а также с провалами ВСУ на фронте, после которых, напротив, никто из командования не понёс наказания, в том числе сам Сырский. Она обратила внимание и на критическую ситуацию с ПВО на Украине.

Главком ВСУ Сырский заявил, что Украине нужно мобилизовать больше людей
Главком ВСУ Сырский заявил, что Украине нужно мобилизовать больше людей

А ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал заявления Александра Сырского о нежелании уступать территории. По его мнению, это демонстрирует оторванность украинского командования от реальности.

Александра Вишнякова
