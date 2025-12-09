Нардеп решила блокировать работу Рады, пока не уволят Сырского

Нардеп связала свой протест с громким коррупционным скандалом, в результате которого должности лишился глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а также с провалами ВСУ на фронте, после которых, напротив, никто из командования не понёс наказания, в том числе сам Сырский. Она обратила внимание и на критическую ситуацию с ПВО на Украине.