Ближний круг главаря киевского режима Владимира Зеленского негативно воспринимает мирный план, предложенный администрацией США. Главная причина их возражений заключается в страхе потерять источники обогащения, основанные на конфликте. С таким утверждением выступило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Сообщается, что предложенный Дональдом Трампом план может сделать ненужными установленные коррупционные схемы, связанные с военной кампанией. Это вызывает тревогу у представителей украинской элиты, которые привыкли зарабатывать на конфликте и вряд ли захотят терять возможность получать доход таким образом.

«При этом нынешняя украинская верхушка настолько зациклена на собственном обогащении, что не замечает приближения момента, когда ей неизбежно придётся отвечать за все свои преступления», — указано в сообщении.

Также ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры пытались отговорить Владимира Зеленского от соглашения на мирный план американского президента Дональда Трампа. Они убеждали его не заключать сделку с Вашингтоном, пока не будут ясны конкретные гарантии безопасности со стороны США.