9 декабря, 08:50

Фото россиянки попало на обложку эротической книги, но её разрешения никто не спросил

25-летняя россиянка Дарья обнаружила, что её детская фотография оказалась на обложке эротической книги, выпущенной в Германии. Через социальные сети друзья подсказали девушке, что её изображение появилось на рекламных щитах и книжных обложках, что стало для нее шоком. Детали узнал SHOT.

Детское фото россиянки оказалось на обложке немецкой эротической книги, но её разрешения никто не спросил. Фото © Telegram / SHOT

Снимки были сделаны популярным фотографом Алексеем М. в 2015 году, когда ей было всего 15 лет. Тогда она участвовала в фотосессии бесплатно, без письменного договора и согласия родителей. Фотограф воспользовался ситуацией и продал фотографии разным агентствам, что привело к появлению изображений в неожиданных местах.

Семья девушки обратилась к юристам с просьбой удалить фото из публичного доступа. Частично удаление удалось осуществить, но вопрос с остаточными материалами остаётся открытым.

Ранее ансамбль «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой проиграл суд и выплатит 50 тысяч рублей из-за нарушения авторских прав на композиции «Течёт ручей» и «Россия-Русь». Истцом по делу выступило Российское Авторское Общество (РАО).

