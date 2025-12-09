В Подмосковье и Оренбуржье поймали банду сбытчиков поддельных лекарств на 200 млн рублей

В Московской области и Оренбуржье правоохранительные органы выявили и остановили незаконный оборот поддельных медикаментов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание подозреваемых в сбыте недоброкачественных лекарств. Видео © Telegram / Ирина Волк

«По подозрению в совершении преступления задержаны семь человек», — указала она в своём Telegram-канале.

Преступная группа функционировала с 2022 года. Предварительная оценка нанесенного ущерба составляет более 200 миллионов рублей. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты более 600 упаковок поддельных лекарств, наличные деньги в рублях и иностранной валюте, мобильные телефоны, банковские карты и компьютерное оборудование.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, а в отношении ещё четверых судом применены ограничения на определённые действия.

Ранее в Петербурге накрыли ОПГ, зарабатывавшую миллионы на подделке налоговых бумаг. При обысках по местам жительства задержанных и в офисах, использовавшихся для преступной деятельности, изъяты десятки электронных цифровых подписей компаний, созданных через подставных лиц.