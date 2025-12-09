Пропавшая в Москве Анжелика Тартанова перед исчезновением рассталась с парнем: она собрала свои вещи и съехала от него. Об этом пишет SHOT.

Перед пропажей модель Тартанова поругалась с парнем и съехала от него. Фото © Telegram / SHOT

Анжелика приехала в Москву несколько лет назад после развода с мужем, желая построить карьеру модели. Она активно участвовала в кастингах и пыталась найти свое место в модельном бизнесе. У девушки есть 16-летний сын, который остался жить с отцом в Краснодарском крае. Анжелика редко общалась с сыном, но в последнее время начала помогать ему финансово.

Год назад она начала встречаться с мужчиной по имени Дмитрий, о котором рассказала сёстрам. Дмитрий занимался строительством в Москве и владел собственной фирмой. Однако Анжелика не показывала его фотографии и не знакомила с семьей.

Родные девушки беспокоятся, так как в первые дни после исчезновения кто-то читал сообщения на её телефоне, но не отвечал на них. Телефон и личные вещи, включая паспорт и чемоданы, были найдены в квартире Анжелики.

Напомним, в Москве загадочно исчезла 33-летняя модель из Краснодарского края Анжелика Тартанова. Последний раз её видели 28 ноября в сопровождении незнакомого мужчины. Родные и близкие девушки заявили, что Анжелика всегда была активной в социальных сетях, ежедневно выкладывая сторис и фотографии, но с момента исчезновения перестала появляться в интернете.