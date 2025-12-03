Пропавшие в Турции москвичка с сыном найдены на границе с Сирией

Москвичка Дарья и её 10-летний сын Максим, пропавшие в Турции больше месяца, были найдены на границе с Сирией в районе города Адана. Об этом сообщает SHOT.







По данным телеграм-канала, сейчас россиян перевозят в Стамбул под присмотром полиции, после чего их ожидает депортация на родину. По одной из версий, 32-летнюю женщину могли завербовать и загипнотизировать кураторы из ИГИЛ*.

Напомним, 17 октября 32-летняя москвичка Дарья Лучкина сообщила близким, что отправляется на корпоратив с 10-летним сыном, но на самом деле они вылетели в Стамбул. С тех пор связи с ними нет. Женщину могли похитить с целью продажи органов или принуждения к оказанию интимных услуг, предположил криминалист.

Больше уникальных материалов и комментариев — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.