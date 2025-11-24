Пропавшая в Турции москвичка не давала сыну видеться с отцом и ходить в школу

Пропавшая в Турции вместе с сыном москвичка ограничивала общение бывшего мужа с ребёнком, разрешая встречи не более одного раза в год, сообщает 360.ru со ссылкой на отца мальчика Максима. Пара рассталась, когда наследнику было полгода, за десять лет мужчина видел ребёнка всего 10-12 раз, причём всегда в присутствии бывшей супруги.

«Человек запрещал видеть ребёнка, и я его видел в год один раз. Человек закрытый, то есть сказать, чем она увлекалась или в каких соцсетях сидела, я не могу, потому что у меня с ней не было общения», — признался Максим.

Он также упомянул, что мальчик не посещал школу, а во время последней встречи в феврале сын не мог свободно общаться из-за присутствия матери. Женщина даже пыталась лишить экс-супруга родительских прав, но суд ограничился назначением алиментов.

Напомним, 17 октября 32-летняя москвичка Дарья Лучкина сообщила близким, что отправляется на корпоратив с 10-летним сыном, но на самом деле они вылетели в Стамбул. С тех пор связи с ними нет. Женщину могли похитить с целью продажи органов или принуждения к оказанию интимных услуг, предположил криминалист.