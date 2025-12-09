Путин в Индии
9 декабря, 09:18

Патрушев заверил, что аномально тёплая зима не вызовет дефицита продуктов

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Аномально тёплая зима не приведёт к продовольственным проблемам. С таким заявлением выступил вице-премьер Дмитрий Патрушев, чьё заявление также поддержала министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Вице-премьер Патрушев прокомментировал аномально тёплую зиму в 20205 году. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Объективно тяжёлая погода, но надеемся, что всё-таки удержим ситуацию», — пообещал Патрушев, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

В ходе обсуждения министр Лут в шутку отметила, что правительство пока не может влиять на погоду, но «к этому стремится».

Ранее сообщалось, что аномально тёплая и малоснежная зима в ряде регионов России уже привела к преждевременному пробуждению растений — на деревьях заметно набухание почек, а в некоторых случаях появляются и первые листочки. Биологи бьют тревогу, так как это может грозить дефицитом урожая в следующем сезоне.

