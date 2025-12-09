В Госдуме усомнились, что нотариусы смогут действовать как «криминалисты» при сделках с жильём

Законодательные инициативы по усилению роли нотариусов в сделках с недвижимостью рискуют возложить на них несвойственные функции следователей. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, комментируя предложение своего коллеги ввести видеофиксацию сделок с недвижимостью.

В обсуждаемом списке инициатив по сделкам с жильём цепляет не сама идея усилить роль нотариата, а формулировки. В них нотариус выглядит почти как специалист по расследованию преступлений, который должен «вычислять» злоумышленников и по каждому договору устраивать маленькое следствие. Такая картинка плохо совпадает с реальной природой нотариальной деятельности и только сбивает с курса разговор о реальных механизмах защиты граждан. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Панеш напомнил, что ключевая задача нотариуса — проверять права сторон, документы, дееспособность, соответствие сделки закону, фиксировать волеизъявление и разъяснять юридические последствия. При этом ответственность за ошибки уже высока — действует страхование и компенсационные фонды.

«Это инструмент гражданского оборота, а не криминалистическая лаборатория. Когда в тексте инициатив звучит ожидание «тотальной проверки на мошенничество», создаётся завышенное и формально невыполнимое требование к нотариусу», — отметил депутат.

Для реального укрепления безопасности сделок парламентарий предлагает обсуждать конкретные юридические конструкции: режим обременений при неполной оплате, стандарты видеофиксации сделок с пожилыми, требования к посредникам и единые подходы к проверке документов. Всё это, по его словам, укладывается в существующую модель, где выявление преступлений остаётся за следствием и судом.

«При доработке таких предложений неизбежно приходится смотреть на практику Верховного суда и Конституционного суда. Именно их решения показывают, какие схемы с недвижимостью чаще всего приводят к спорам, кого суды защищают как добросовестного участника оборота, где граница между риском самого гражданина и обязанностью государства защитить его от заведомо опасных конструкций», — сказал собеседник Life.ru.

Панеш отметил, когда инициаторы прямо опираются на эти правовые позиции, на конкретные постановления и обзоры, видно, что речь идёт не о случайных идеях, а о движении по уже сформированному курсу. В итоге у таких предложений должны появиться внятные ориентиры: не абстрактный «поиск мошенников в каждой сделке», а понятные адресаты защиты, перечень типовых рисков, связь с практикой высших судов. По его мнению, именно это помогло бы сохранить разумный баланс.

«Нотариус должен остаться тем, кем он и должен быть по закону, — публичным юристом, который отвечает за чистоту формы и юридические последствия сделки, а не за имитацию работы криминалиста на входе в Росреестр», — заключил депутат.

Ранее глава думского Комитета по госстроительству Павел Крашенинников на фоне распространения «схемы Долиной» предложил ввести обязательное нотариальное оформление для всех сделок с недвижимостью с участием граждан и закрепить видеофиксацию у нотариуса, чтобы исключить мошенничество.