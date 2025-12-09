Путин в Индии
9 декабря, 09:34

Адвокат объяснила, почему России нет смысла возвращаться к формату G8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

России нет никакого практического смысла возвращаться в «Большую восьмёрку» (G8), кроме представительского, который несёт репутационные риски. Такое мнение высказала адвокат Валерия Филиппова.

По её словам, суть любого объединения — деятельность в единой рамке, а европейские страны, по мнению эксперта, утратили свою идентичность и субъектность, подчинившись навязанным нормам.

«В Европе растоптаны нормы демократии, права как населения страны в целом, так и человека», — заявила Филиппова в разговоре с RuNews24.ru.

Она подчеркнула, что реальная геополитика ведётся в рамках двусторонних отношений или союзов суверенных стран, а G8, по её оценке, таковым не является. До тех пор, пока страны «восьмёрки» не восстановят свою идеологическую субъектность, вступать с ними в союзы бессмысленно.

UnHerd: Европа согласна на возвращение России в G8 ради сохранения влияния
Позиция эксперта перекликается с официальной линией Москвы, которая также не видит интереса в возвращении в G8. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в возвращении к формату «Большой восьмёрки» (G8). В Кремле подчеркнули, что Москве сейчас куда более интересной кажется работа в рамках «Группы двадцати» (G20). Там также отметили, что Россия готова работать в этой организации при председательстве США.

