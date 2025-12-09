Суд утвердил мировое соглашение между РАО и певицей Люсей Чеботиной

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Российским авторским обществом и певицей Люсей Чеботиной. РАО требовало взыскать с артистки 160 тысяч рублей за незаконное исполнение на её концерте в 2024 году произведений других авторов. Текст судебного определения пока не опубликован — условия соглашения станут известны позже, сообщает РИА «Новости».

Иск был подан после концерта «Первая леди» в декабре прошлого года на площадке Live Арена. По данным РАО, там без лицензии прозвучали восемь композиций, включая песни Игоря Николаева, Игоря Крутого и зарубежных авторов. Концерт организовывала компания, принадлежащая Чеботиной.

Дело рассматривали в упрощённом порядке, однако после подачи ходатайств о мировом соглашении суд назначил заседание. Оно должно было состояться 8 декабря, но стороны не пришли, попросив рассмотреть вопрос без их участия.

Напомним, что иск против исполнительницы был подан ещё в начале сентября. Планировалась также подача второго искового заявления на сумму 76 тысяч рублей. РАО отдельно подчеркивало, что авторское право распространяется и на зарубежные песни, несмотря на санкции.