Экс-министр финансов Самарской области умер после выхода из СИЗО

Прямилов был задержан в октябре 2024 года по подозрению в обеспечении незаконного получения подрядчиком аванса в 3,5 миллиарда рублей из резервного фонда региона. Ему вменялись превышение полномочий и организация преступного сообщества. По этому делу также проходят бывший премьер-министр Самарской области Виктор Кудряшов и экс-министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев.