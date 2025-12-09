Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 09:16

Экс-министр финансов Самарской области умер после выхода из СИЗО

Андрей Прямилов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Прямилов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, обвиняемый в организации преступного сообщества, умер после освобождения из СИЗО. Об этом пишет «Коммерсант».
Бывший чиновник скончался 8 декабря в онкологическом центре. На прошлой неделе его освободили из-под стражи под подписку о невыезде из-за тяжёлой болезни. Расследование уголовного дела, связанного с коррупцией при строительстве станции метро «Театральная» в Самаре, будет прекращено.

Прямилов был задержан в октябре 2024 года по подозрению в обеспечении незаконного получения подрядчиком аванса в 3,5 миллиарда рублей из резервного фонда региона. Ему вменялись превышение полномочий и организация преступного сообщества. По этому делу также проходят бывший премьер-министр Самарской области Виктор Кудряшов и экс-министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев.

Суд разрешил экс-министру Абызову работать на госслужбе после колонии
Суд разрешил экс-министру Абызову работать на госслужбе после колонии

Ранее сообщалось, что экс-мэр Иваново был задержан по делу о махинациях. Следствие установило, что Александр Шаботинский, будучи заместителем губернатора Ивановской области, содействовал заключению фиктивных контрактов на капремонт жилья на сумму более полумиллиарда рублей

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar