Экс-министр финансов Самарской области умер после выхода из СИЗО
Андрей Прямилов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, обвиняемый в организации преступного сообщества, умер после освобождения из СИЗО. Об этом пишет «Коммерсант».
Бывший чиновник скончался 8 декабря в онкологическом центре. На прошлой неделе его освободили из-под стражи под подписку о невыезде из-за тяжёлой болезни. Расследование уголовного дела, связанного с коррупцией при строительстве станции метро «Театральная» в Самаре, будет прекращено.
Прямилов был задержан в октябре 2024 года по подозрению в обеспечении незаконного получения подрядчиком аванса в 3,5 миллиарда рублей из резервного фонда региона. Ему вменялись превышение полномочий и организация преступного сообщества. По этому делу также проходят бывший премьер-министр Самарской области Виктор Кудряшов и экс-министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев.
