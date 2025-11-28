Суд разрешил экс-министру Абызову работать на госслужбе после колонии

«Приговор <...> изменить, исключить указание о назначении Абызову за совершение двух преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса, а также по совокупности преступлений на основании ч. 3 и 4 ст. 69, дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в государственных учреждениях», — огласил определение судья.