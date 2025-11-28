Суд разрешил экс-министру Абызову работать на госслужбе после колонии
Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин
Второй кассационный суд оставил без изменений приговор в 12 лет лишения свободы бывшему министру по вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову, но при этом постановил, что после освобождения из колонии он сможет занимать руководящие посты на государственной службе. Об этом сообщает РБК. Ранее приговор был подтверждён районным и городским судами Москвы.
«Приговор <...> изменить, исключить указание о назначении Абызову за совершение двух преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса, а также по совокупности преступлений на основании ч. 3 и 4 ст. 69, дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в государственных учреждениях», — огласил определение судья.
Напомним, Михаил Абызов занимал пост министра с 2012 по 2018 год. В 2019-м его арестовали по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Позднее следствие нашло доказательства его участия в отмывании денег и коммерческом подкупе. В августе того же года Абызову предъявили окончательные обвинения. А в декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил его к 12 годам лишения свободы. Сейчас Абызову предъявлено новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.