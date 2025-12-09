Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 09:33

Канцлер Мерц допустил возврат к обсуждению призыва в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что стране придётся вернуться к обсуждению обязательной воинской повинности, если добровольный набор в Бундесвер не позволит довести численность армии до требуемых показателей. Его слова передал телеканал ARD.

«Мы полагаемся на добровольную службу. И я надеюсь, что нам удастся привлечь солдат в Бундесвер, в том числе и привлекательными предложениями. Мы хотим, чтобы вооружённые силы стали такими, какие нам нужны», — сказал Мерц.

Однако Мерц подчеркнул: если система не сработает, обсуждение призыва станет неизбежным. Он также отметил, что Украина «не способна адекватно защитить страну без поддержки» Германии, намекнув на необходимость укрепления и собственной обороны.

Заявление прозвучало после того, как Бундестаг 5 декабря одобрил новый закон о военной службе. Он предусматривает обязательное медосвидетельствование молодёжи и возвращает воинский учёт. Потенциальные рекруты будут заполнять анкеты о физподготовке и готовности поступить на службу.

В Германии предложили ввести европейские миротворческие силы на Украину
В Германии предложили ввести европейские миротворческие силы на Украину

Ранее Life.ru писал, что в Германии предложили переименовать улицы с советскими названиями. В некоторых городах, например в общине Йерихов, переименование уже началось. Местное отделение партии «Альтернатива для Германии» пытается оспорить эти решения в суде.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar