Канцлер Мерц допустил возврат к обсуждению призыва в Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что стране придётся вернуться к обсуждению обязательной воинской повинности, если добровольный набор в Бундесвер не позволит довести численность армии до требуемых показателей. Его слова передал телеканал ARD.
«Мы полагаемся на добровольную службу. И я надеюсь, что нам удастся привлечь солдат в Бундесвер, в том числе и привлекательными предложениями. Мы хотим, чтобы вооружённые силы стали такими, какие нам нужны», — сказал Мерц.
Однако Мерц подчеркнул: если система не сработает, обсуждение призыва станет неизбежным. Он также отметил, что Украина «не способна адекватно защитить страну без поддержки» Германии, намекнув на необходимость укрепления и собственной обороны.
Заявление прозвучало после того, как Бундестаг 5 декабря одобрил новый закон о военной службе. Он предусматривает обязательное медосвидетельствование молодёжи и возвращает воинский учёт. Потенциальные рекруты будут заполнять анкеты о физподготовке и готовности поступить на службу.
