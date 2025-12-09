Путин в Индии
Регион
9 декабря, 09:24

Суд в Москве заочно приговорил Илью Яшина* к 1 году 10 месяцам колонии

Обложка © ТАСС / Michael Probst / АР

Суд в Москве признал Илью Яшина* виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и заочно приговорил его к 1 году и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Также суд лишил бывшего муниципального депутата Москвы права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 2 года 10 месяцев.

В прокуратуре Москвы отметили, что Яшин* дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, а с сентября 2023 года по март 2024 года распространял материалы без специальной маркировки.

Яшина* и Кара-Мурзу* внесли в список экстремистов и террористов

Напомним, что прокурор запрашивал для Ильи Яшина* заочный приговор в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.

