Яшину* заочно запросили год и 10 месяцев колонии по второму уголовному делу
Илья Яшин*. Обложка © Telegram / Илья Яшин*
Прокурор запросил для Ильи Яшина*, бывшего муниципального депутата, заочный приговор в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы. Информацию об этом агентству ТАСС предоставил его адвокат Михаил Бирюков.
«Гособвинение запросило 1 год 10 месяцев Яшину* заочно. Приговор будет оглашён 9 декабря», — сказал защитник.
В отношении Яшина* возбуждено уголовное дело по статье 330.1, часть 2 Уголовного кодекса РФ. Это означает, что его обвиняют в повторном нарушении правил, установленных для иностранных агентов, после того, как он уже был наказан за подобные административные проступки.
Не так давно высланный в Германию Яшин* стал апатридом: в материалах нового уголовного дела ему был присвоен статус лица без гражданства.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.