Яшину* заочно запросили год и 10 месяцев колонии по второму уголовному делу

«Гособвинение запросило 1 год 10 месяцев Яшину* заочно. Приговор будет оглашён 9 декабря», — сказал защитник.

Не так давно высланный в Германию Яшин* стал апатридом: в материалах нового уголовного дела ему был присвоен статус лица без гражданства.