8 декабря, 10:07

Яшину* заочно запросили год и 10 месяцев колонии по второму уголовному делу

Илья Яшин*. Обложка © Telegram / Илья Яшин*

Прокурор запросил для Ильи Яшина*, бывшего муниципального депутата, заочный приговор в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы. Информацию об этом агентству ТАСС предоставил его адвокат Михаил Бирюков.

«Гособвинение запросило 1 год 10 месяцев Яшину* заочно. Приговор будет оглашён 9 декабря», — сказал защитник.

В отношении Яшина* возбуждено уголовное дело по статье 330.1, часть 2 Уголовного кодекса РФ. Это означает, что его обвиняют в повторном нарушении правил, установленных для иностранных агентов, после того, как он уже был наказан за подобные административные проступки.
Не так давно высланный в Германию Яшин* стал апатридом: в материалах нового уголовного дела ему был присвоен статус лица без гражданства.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.

