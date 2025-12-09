Путин в Индии
9 декабря, 09:26

«Нам всего достаточно»: Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия не собираются ни на кого нападать

Обложка © Life.ru

Белоруссии нужно актуализировать оборонные действия на фоне милитаризации западных стран, заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. При этом он подчеркнул, что Белоруссия и Россия ни на кого не собираются нападать.

«Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию. Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Белоруссии. Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно», ― сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко акцентировал внимание на том, что Западу необходимо осознать готовность Минска и Москвы отстаивать свою территориальную целостность в полном объёме.

Ранее Лукашенко заявил о своей беспрецедентной вере в то, что противостояние на Украине приближается к своему финалу. Президент республики подчеркнул, что его уверенность в скором окончании конфликта сейчас выше, чем когда-либо прежде.

