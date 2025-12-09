«Нам всего достаточно»: Лукашенко заявил, что ни Белоруссия, ни Россия не собираются ни на кого нападать

Белоруссии нужно актуализировать оборонные действия на фоне милитаризации западных стран, заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. При этом он подчеркнул, что Белоруссия и Россия ни на кого не собираются нападать.

«Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию. Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Белоруссии. Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно», ― сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко акцентировал внимание на том, что Западу необходимо осознать готовность Минска и Москвы отстаивать свою территориальную целостность в полном объёме.

Ранее Лукашенко заявил о своей беспрецедентной вере в то, что противостояние на Украине приближается к своему финалу. Президент республики подчеркнул, что его уверенность в скором окончании конфликта сейчас выше, чем когда-либо прежде.