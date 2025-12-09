Минобороны: ВС РФ освободили Остаповское в Днепропетровской области

Военнослужащие группировки «Восток» освободили населённый пункт Остаповское в Днепропетровской области. Об успехах на фронте сообщили в Минобороны РФ.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил продолжение наступательных действий российских войск практически на всех направлениях. Он заявил, что ВСУ вынуждены перебрасывать подразделения для контрударов, что облегчает продвижение российской армии на других участках фронта.