Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 09:47

Минобороны: ВС РФ освободили Остаповское в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Военнослужащие группировки «Восток» освободили населённый пункт Остаповское в Днепропетровской области. Об успехах на фронте сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток« освободили населённый пункт Остаповское Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

ВС РФ освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населённые пункты
ВС РФ освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населённые пункты

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил продолжение наступательных действий российских войск практически на всех направлениях. Он заявил, что ВСУ вынуждены перебрасывать подразделения для контрударов, что облегчает продвижение российской армии на других участках фронта.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar