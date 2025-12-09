Путин в Индии
9 декабря, 09:52

Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

Обложка © ТАСС / Александр Река

Министерство обороны России заявило о нанесении ударов российскими войсками по ряду объектов на территории Украины. Среди поражённых целей были названы предприятие оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в военных целях, цех по сборке и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается о поражении пунктов временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 157 районах.

Минобороны: ВС РФ освободили Остаповское в Днепропетровской области

Ранее сообщалось, что освобождение Красноармейска изменило ход конфликта и продемонстрировало иной подход к взятию населённых пунктов. Применённая тактика, которую журналисты назвали «новым словом в военном деле», заключалась в отказе от открытого окружения с использованием тяжёлой техники и пехоты. Вместо этого небольшие группы российских военнослужащих действовали скрытно.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
