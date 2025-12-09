Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

Министерство обороны России заявило о нанесении ударов российскими войсками по ряду объектов на территории Украины. Среди поражённых целей были названы предприятие оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в военных целях, цех по сборке и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается о поражении пунктов временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 157 районах.

Ранее сообщалось, что освобождение Красноармейска изменило ход конфликта и продемонстрировало иной подход к взятию населённых пунктов. Применённая тактика, которую журналисты назвали «новым словом в военном деле», заключалась в отказе от открытого окружения с использованием тяжёлой техники и пехоты. Вместо этого небольшие группы российских военнослужащих действовали скрытно.