В Госдуме рассмотрят закон о закреплении крестов в описании герба России

«Единая Россия» намерена законодательно закрепить обязательное присутствие крестов на изображении государственного герба РФ. Об этом сообщил глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин. По его словам, действующий закон обходит этот элемент стороной, упоминая короны, скипетр и державу, но не уточняя наличие крестов.

Сидякин заявил, что исправление формулировок — это «восстановление исторической справедливости» и сигнал миру о духовных основаниях российской государственности. Законопроект будет рассмотрен Госдумой во вторник в первом чтении.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что следует восстановить упоминание о Святом Георгии Победоносце на гербе страны, так как это укрепляет силу и дух нации. Образ Святого Георгия, побеждающего дракона, является мощным символом торжества добра над злом, что делает его особенно актуальным.