Песков назвал полной глупостью заявления Мерца об угрозе нападения России на НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «полной глупостью» слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы имеющихся в российских доктринах положениях, свидетельствующих о подготовке нападения на НАТО. Об этом он заявил журналистам.

«Что касается подготовки нападения на НАТО — это полная глупость. Призываю слушать первоисточник — нашего президента Владимира Путина», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал защищаться от России из-за якобы желания Владимира Путина вернуть СССР. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что восстановление Советского Союза геополитически невозможно, и сам президент России неоднократно отмечал это в своих выступлениях.