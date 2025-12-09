Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 10:11

Песков назвал полной глупостью заявления Мерца об угрозе нападения России на НАТО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «полной глупостью» слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы имеющихся в российских доктринах положениях, свидетельствующих о подготовке нападения на НАТО. Об этом он заявил журналистам.

«Что касается подготовки нападения на НАТО — это полная глупость. Призываю слушать первоисточник — нашего президента Владимира Путина», — подчеркнул представитель Кремля.

Посол США счёл риск нападения России на НАТО «очень низким»
Посол США счёл риск нападения России на НАТО «очень низким»

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал защищаться от России из-за якобы желания Владимира Путина вернуть СССР. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что восстановление Советского Союза геополитически невозможно, и сам президент России неоднократно отмечал это в своих выступлениях.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar