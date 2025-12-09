Новая возлюбленная Родригеза снялась с обнажённой грудью в день рождения

Актриса Екатерина Кабак отметила 35-летие откровенной фотосессией. Неожиданные кадры, опубликованные в личном блоге, поразили поклонников новой возлюбленной шоумена Тимура Родригеза смелостью.

Екатерина Кабак снялась топлес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @katekabak

«Как там сейчас говорят: «Я в своей прайм эре»? Пошла гуглить и узнала, что есть ещё чил эра и делулу эра. Почувствовала себя сразу ближе к молодёжи», — с юмором прокомментировала Катя публикацию.

Новая возлюбленная Тимура Родригеза Екатерина Кабак снялась топлес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @katekabak

Звезда сериалов «Ухожу красиво» и «Остаться друзьями» предстала перед подписчиками топлес, надев лишь прозрачные колготки и остроносые сапоги на высоком каблуке. В кадре именинница держала во рту зажжённую картонную свечу, создавая игривый и дерзкий образ. Публикация быстро набрала тысячи лайков и сотни комментариев от фолловеров, которые поражались красивой фигуре.

Ранее стало известно, что Тимур Родригез не получил ни одного заказа на корпоративные мероприятия в зимнем сезоне из-за своего гонорара в 3,5 миллиона рублей. Базовые условия артиста включают не только высокую оплату, но и значительные организационные требования. В райдер входит обязательное предоставление двух отдельных гримёрок, кортежа до пятнадцати охранников и полной изоляции от посторонних лиц. Дополнительно заказчик должен обеспечить специальную зону для подготовки и питания, а также трёхчасовую репетицию и парковку.