9 декабря, 10:49

Состоялась встреча Зеленского и Папы Римского

Обложка © Gettyimages / Riccardo De Luca/Anadolu

Владимир Зеленский встретился с папой Римским Львом XIV в Кастель-Гандольфо. Даже Ватикан призвал Киев идти путём переговоров.

«В ходе переговоров Папа Римский подтвердил важность постоянного диалога и вновь подчеркнул свою «горячую надежду на то, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к справедливому и прочному миру»,указали в пресс-службе Ватикана.

Напомним, что у главы киевского режима запланирован диалог с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Визит происходит на фоне подготовки к дипломатическому демаршу: к концу дня Зеленский и европейские лидеры должны передать президенту США Дональду Трампу свои предложения по корректировке мирного плана по урегулированию конфликта.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Папа римский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
