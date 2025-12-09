Состоялась встреча Зеленского и Папы Римского
Владимир Зеленский встретился с папой Римским Львом XIV в Кастель-Гандольфо. Даже Ватикан призвал Киев идти путём переговоров.
«В ходе переговоров Папа Римский подтвердил важность постоянного диалога и вновь подчеркнул свою «горячую надежду на то, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к справедливому и прочному миру», — указали в пресс-службе Ватикана.
Напомним, что у главы киевского режима запланирован диалог с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Визит происходит на фоне подготовки к дипломатическому демаршу: к концу дня Зеленский и европейские лидеры должны передать президенту США Дональду Трампу свои предложения по корректировке мирного плана по урегулированию конфликта.
