Лукашенко заявил, что Белоруссия не ищет войны, но готовится к ней, чтобы её избежать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул оборонительный характер политики Минска, заявив об отсутствии стремления к войне и враждебности. При этом он пояснил, что подготовка к возможному конфликту является превентивной мерой, направленной на обеспечение безопасности и предотвращение агрессии.

«Мы не хотим войны, мы никого не считаем своими противниками и соперниками. Но, тем не менее, мы готовимся к этой войне, чтобы её не было. Тысячу раз об этом сказано. И мы об этом открыто и решительно заявляем», — сказал белорусский лидер на заседании Совета безопасности.

Глава республики подчеркнул обособленность белорусских интересов, заявив, что они полностью сосредоточены внутри страны и не распространяются за её пределы.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссии нужно актуализировать оборонные действия на фоне милитаризации западных стран. При этом он подчеркнул, что Минск и Москва ни на кого не собираются нападать.