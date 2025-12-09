Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа стала победительницей Мини-Мисс Россия

Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа стала абсолютной победительницей VII национального конкурса красоты и талантов «Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025». В финале в Москве она обошла 72 участников со всей страны и получила главный титул. Об этом пишет ТАСС.

Организаторы подчёркивают, что каждый ребёнок, вышедший на сцену, уже победитель. Каждая девочка получила корону и свой уникальный титул. Теперь Стелла вместе с Дарису Чойдоновой из Бурятии и Аленой Чжао с Алтая, занявшими второе и третье место, начнёт подготовку к международному этапу — уже 8 января три финалистки представят Россию в Грузии на конкурсе «World star rising 2026».

Конкурс проводится с 2019 года и объединяет победителей региональных этапов в возрасте от трёх до 17 лет. В этом году была и специальная номинация для детей с ограниченными возможностями, а среди главных призов — участие в мировом финале и поездка в Турцию.

Ранее Life.ru писал, что победительницей «Миссис Вселенная Классик» стала мать пятерых детей из Казани Диляра Залялиева. Под её руководством функционирует целая сеть детских садов и школ, общее число воспитанников в которых превышает 800 человек.