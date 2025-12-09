В России с начала года задержали более двух тысяч боевиков и их пособников

Национальный антитеррористический комитет России (НАК) сообщил о масштабных результатах своей деятельности за текущий год: задержано более 2000 боевиков, а 24 были нейтрализованы. На Северном Кавказе, где террористическая угроза остаётся высокой, в рамках пяти контртеррористических операций и 164 других мероприятий удалось пресечь деятельность 332 боевиков и их пособников.

Помимо этого, силовики выявили 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе поступающего из зоны СВО, и уничтожили 113 подпольных мастерских, занимавшихся модификацией и переделкой вооружения.

«Вскрыта и пресечена деятельность 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде средств поражения. Изъято свыше 200 переносных ракетных комплексов, более 147 тысяч боеприпасов и 1,5 тысячи штатных и самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении НАК.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в России было предотвращено более 270 терактов. Директор ФСБ и председатель НАК Александр Бортников подчеркнул, что в текущем году наблюдается резкое увеличение числа террористических действий, исходящих от украинских спецслужб и неонацистских формирований.