Власти Ивановской области: Населённые пункты не пострадали при ЧП с Ан-22, развёрнут оперштаб

Правительство Ивановской области подтвердило, что в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-22 населённые пункты региона не пострадали.

Согласно официальному заявлению, инцидент также не затронул гражданскую инфраструктуру. Кроме того, стало известно, что на месте авиакатастрофы Ан-22 был немедленно сформирован оперативный штаб. В настоящее время там развернута поисково-спасательная операция.

Напомним, сегодня во время облёта в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-22. Он упал в безлюдном месте.