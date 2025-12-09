Путин в Индии
9 декабря, 11:02

Власти Ивановской области: Населённые пункты не пострадали при ЧП с Ан-22, развёрнут оперштаб

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Правительство Ивановской области подтвердило, что в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-22 населённые пункты региона не пострадали.

Согласно официальному заявлению, инцидент также не затронул гражданскую инфраструктуру. Кроме того, стало известно, что на месте авиакатастрофы Ан-22 был немедленно сформирован оперативный штаб. В настоящее время там развернута поисково-спасательная операция.

Упавший в Ивановской области Ан-22 совершал плановый облёт после ремонта

Напомним, сегодня во время облёта в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-22. Он упал в безлюдном месте.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ивановская область
