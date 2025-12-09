СК возбудил свыше 24 тыс. коррупционных дел за девять месяцев 2025 года

Следственный комитет России с января по сентябрь 2025 года возбудил более 24 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям — это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин в статье для РБК.

Всего за девять месяцев расследовано почти 26,2 тыс. коррупционных преступлений, что на 22,5% превышает прошлогодний показатель. Из них около 19 тыс. дел связаны с тяжкими и особо тяжкими составами. В суд направлено 11,6 тыс. уголовных дел в отношении 13 тыс. обвиняемых — рост составил 28%.

По словам Бастрыкина, 64% направленных в суд дел относятся к взяточничеству, ещё 16% — к мошенничеству. Среди фигурантов числятся более 500 лиц с особым правовым статусом. Отдельно отмечено резкое увеличение числа преступлений, совершённых в составе организованных групп: 900 обвиняемых проходили по 408 делам, что более чем вдвое превышает показатель 2024 года.

В качестве примера Бастрыкин привёл дело девяти фигурантов, включая двух сотрудников Минприроды, которые, по версии следствия, почти четыре года получали взятки на сумму 26 млн рублей за выдачу разрешений на социально-экономическую деятельность на особо охраняемых природных территориях Подмосковья.

Коррупционные преступления остаются одним из наиболее распространённых видов экономической преступности в России. СК и другие правоохранительные органы ежегодно фиксируют рост количества выявленных случаев, что связано как с усилением контроля и цифровизацией госуслуг, так и с расширением аналитических инструментов финансового мониторинга. В последние годы особое внимание уделяется взяточничеству в органах власти, закупочных процедурах и сфере распределения бюджетных средств.

По данным СК, более строгими становятся и меры ответственности: увеличивается число дел, направляемых в суд, растут сроки наказания, расширяется перечень конфискуемого имущества. Одновременно государство развивает практику антикоррупционного комплаенса в ведомствах и государственных компаниях, а также внедряет механизмы внутреннего контроля, направленные на предупреждение нарушений.