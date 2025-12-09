Путин в Индии
9 декабря, 11:31

В Саратове появился мемориал на месте обнаружения тел молодой пары

Обложка © Telegram/ Новости Саратова и Области

На Новой набережной в Саратове, где 6 декабря нашли тела 19-летней Виолетты Горшковой и 21-летнего Дениса Насенкова, горожане сделали стихийный мемориал. У ограждения поставили фотографии погибших, к которым несут цветы, мягкие игрушки и свечи. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Саратова и Области».

Пара пропала 29 ноября, объявления о поисках были расклеены по всему центру города. Их тела были найдены спустя неделю, при этом признаков, указывающих на насильственную смерть, выявлен не было.

Друзья пары считают, что молодых людей могли похитить и убить. Горшкова и Насенкова были знакомы всего несколько дней и сразу начали встречаться. После этого девушка зачем-то оставила телефон подруге и ушла к возлюбленному. Затем молодых людей видели только один раз на одной из улиц Саратова, а затем о них не было никаких известий.

Полина Никифорова
