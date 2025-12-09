Албанский «Король побегов» снова сбежал из тюрьмы

В четвёртый раз за последние полтора десятилетия албанскому преступнику Томе Тауланту удалось бежать из-под стражи в Италии, что лишь укрепило его криминальное прозвище «Король побегов». О новом дерзком самоосвобождении из миланской тюрьмы строгого режима «Опера» сообщило издание The Times.

Осуждённый за ограбления 40-летний заключённый, который должен был оставаться за решёткой как минимум до 2048 года, исчез во время утренней пересменки. Расследование показало, что он заранее вынес из мастерской ножовку, чтобы перепилить прутья на окне камеры, а для спуска подготовил длинный канат из скрученных простыней. Несмотря на то, что его движения во дворе зафиксировала камера наблюдения, система сигнализации не сработала, что и позволило ему беспрепятственно перелезть через внешний забор и скрыться. Любопытно, что из тюрьмы в Парме в прошлом году он бежал практически идентичным способом.

Путь Тауланта как непревзойдённого беглеца начался в 2009 году с тюрьмы в Терни, откуда он сумел сбежать впервые. Затем, в 2013 году, он повторил успех уже в пармском заведении, на этот раз прихватив с собой другого заключённого.

Представители администрации исправительного учреждения «Опера» объяснили происшествие хронической переполненностью тюрьмы и некомплектом охраны. В частности, они отметили, что при лимите в 900 мест здесь содержат свыше 1300 человек, а число охранников почти на 300 меньше необходимой штатной численности.

Ситуация в «Опере» отражает общенациональную проблему: по официальным данным, тюрьмы Италии переполнены более чем на 10 тысяч человек, а персонала не хватает катастрофически.

Ранее Life.ru сообщал, 56-летний американец Грант Хардин, отбывавший 80-летний срок за убийство и изнасилование, ненадолго сбежал из тюрьмы, переодевшись в сконструированную им самим униформу охранника. Его побег оказался неудачным — спустя несколько километров его задержали и вернули в исправительное учреждение.