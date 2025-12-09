«Цинга» стала триумфатором кинофестиваля авторского кино «Зимний» в Москве

Фильм «Цинга» стал триумфатором 4-го Открытого кинофестиваля авторского кино «Зимний», который завершился 7 декабря в московском кинотеатре «Художественный». Картина Владимира Головнева получила главный приз киносмотра, а также награды за лучший сценарий и лучшую мужскую роль — работу Никиты Ефремова.

Фестиваль «Зимний» проводится кинокомпанией «Альянс» и Российским фондом культуры при поддержке Минкультуры РФ и традиционно подводит итоги фестивального года в сегменте авторского кино. В этом году за семь дней события фестиваля посетили более 12 тысяч зрителей, было аккредитовано свыше 840 участников. Показ конкурсных и внеконкурсных работ, деловая программа и кинорынок прошли на трёх площадках,

Жюри отметило и другие работы. Приз за лучшую режиссуру получил Савелий Осадчий за фильм «Мальчик-птица». Лучшую женскую роль, по решению жюри, сыграла Маша Кошина в картине «Холодное сердце» Владимира Котта. Награду за лучшее визуальное решение получил оператор Антон Громов за работу над фильмом «Навар» Артура Григорьева. Отдельный спецприз жюри с формулировкой «За свободу за свой счёт» был присуждён фильму «Свобода» Евгения Лаврентьева. Представители жюри подчеркнули, что эту картину «нельзя было не отметить».

Официальная соцсеть фестиваля «ВКонтакте» вручила два специальных приза. Награду кинорынка получил фильм «Самая умная улица в мире» Ивана Вдовина, а в специальной номинации «Зимний ВКонтакте» была отмечена лента «Пастбища богов» режиссёра Анара Аббасова. Эти картины получат широкое продвижение в социальной сети во время проката.

Организаторы сообщили, что конкурсная программа включала восемь авторских фильмов, а в рамках деловой программы прошло шесть сессий, посвящённых проблемам и перспективам выпуска и проката авторского кино. На кинорынке, по данным продюсеров фестиваля, четыре картины уже нашли прокатчиков.

Продюсер фестиваля Максим Королёв и программный директор Наталья Мокрицкая отметили высокий интерес аудитории к авторскому кино и подчеркнули, что «Зимний» становится «рабочей площадкой» для индустрии, где встречаются режиссёры, продюсеры, актёры и дистрибуторы.