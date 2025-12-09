Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 11:24

Путин похвалил сотрудников оборонно-промышленного комплекса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам оборонно-промышленного комплекса, отметив их самоотдачу и усердие, которые способствуют укреплению страны и обеспечению её безопасности. Он подчеркнул, что эти люди ежедневно вносят значительный вклад в развитие и процветание России.

Госдума расширила меры поддержки бойцов СВО и их семей
Госдума расширила меры поддержки бойцов СВО и их семей

Слова признательности Путин высказал на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» героям России, где собралось более 200 человек, проявивших мужество и героизм. Среди присутствующих были герои Советского Союза, герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и лица, награжденные тремя и более орденами Мужества.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Военная техника
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar