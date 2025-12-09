Путин похвалил сотрудников оборонно-промышленного комплекса

Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам оборонно-промышленного комплекса, отметив их самоотдачу и усердие, которые способствуют укреплению страны и обеспечению её безопасности. Он подчеркнул, что эти люди ежедневно вносят значительный вклад в развитие и процветание России.

Слова признательности Путин высказал на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» героям России, где собралось более 200 человек, проявивших мужество и героизм. Среди присутствующих были герои Советского Союза, герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и лица, награжденные тремя и более орденами Мужества.