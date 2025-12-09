Утопившая младенца в тазу петербурженка учила женщин быть «лучшей версией себя»

Утопившая новорождённого сына в тазу петербурженка вела блог, была преподавателем духовных практик и проводила женские курсы личностного роста. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника 78.ru, женщина убила ребёнка через 16 дней после его рождения из-за того, что у неё пропало молоко для кормления. Источник утверждает, что Анастасия решилась на этот шаг, будучи уверенной, что не сможет вырастить сына без возможности его кормить грудью. У неё была диагностирована послеродовая депрессия.

Этот страшный поступок контрастирует с тем образом, который женщина создавала в соцсетях. Она вела блог о духовных практиках, позиционировала себя успешной матерью и обещала подписчицам научить их «стать лучшей версией себя». Однако в реальности её жизнь была полна проблем: ссоры с семьёй, ушедший муж, который не принял ребёнка, и тяжёлые жизненные обстоятельства.

Ранее стало известно, что женщина утопила своего сына, которому не исполнилось и месяца, в тазу с водой в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.