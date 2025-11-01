Отрубивший матери голову сын заявил, что она хотела утопить его в детстве

В Екатеринбурге подозреваемый в зверском убийстве собственной матери заявил на допросе, что женщина сама виновата. Она якобы его постоянно пилила и жалела, что «в младенчестве не утопила в унитазе». Об этом сообщает Baza.

21‑летний Кувончбек постоянно ругался с матерью Шанхазой. Молодой человек работал поваром в одном из ресторанов города, имел неплохой доход. По его словам, мать вела «разгульный образ жизни», ругала его ни за что и даже была «психически ненормальной». Отца у подозреваемого нет. В день трагедии он решил помириться с матерью и предложил ей пойти посмотреть новую съёмную квартиру. Нож, по словам парня, он взял «на всякий случай» — припугнуть Шанхазу.

Когда они шли через парк, женщина якобы опять начала кричать на сына и заявила, что «зря не убила его в младенчестве». Тогда Кувончбек ударил Шанхазу ножом в шею. Женщина умерла мгновенно. После этого преступник аккуратно отрезал ей голову, чтобы полиция не смогла установить личность. Как рассказал Кувончбек, затем он почти неделю спокойно жил и злоупотреблял алкоголем, а также ходил на работу. В убийстве он сознался братьям, но те не поверили, хотя почему-то даже не убедились, что с матерью всё в порядке.