Регион
9 декабря, 11:42

В Чебоксарах после удара БПЛА повреждены 15 зданий

Обложка © Telegram / shot

В результате атаки беспилотников на Чебоксары повреждены 15 зданий, а число пострадавших достигло 14 человек. Об этом премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил журналистам.

«Пострадало 15 зданий, из них 10 жилых домов», — доложил он.

Артамонов отметил, что все получившие ранения находятся в стабильном состоянии. Он также заявил, что среди них оказался малыш 2020 года рождения.

Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. Оказалось, что дрон повредил многоэтажку.

