В Чебоксарах после удара БПЛА повреждены 15 зданий

В результате атаки беспилотников на Чебоксары повреждены 15 зданий, а число пострадавших достигло 14 человек. Об этом премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил журналистам.

«Пострадало 15 зданий, из них 10 жилых домов», — доложил он.

Артамонов отметил, что все получившие ранения находятся в стабильном состоянии. Он также заявил, что среди них оказался малыш 2020 года рождения.