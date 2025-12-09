В Чебоксарах после удара БПЛА повреждены 15 зданий
Обложка © Telegram / shot
В результате атаки беспилотников на Чебоксары повреждены 15 зданий, а число пострадавших достигло 14 человек. Об этом премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил журналистам.
«Пострадало 15 зданий, из них 10 жилых домов», — доложил он.
Артамонов отметил, что все получившие ранения находятся в стабильном состоянии. Он также заявил, что среди них оказался малыш 2020 года рождения.
Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. Оказалось, что дрон повредил многоэтажку.
