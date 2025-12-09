Лукашенко обвинил Литву в политизации инцидента с метеозондами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал действия Литвы нагнетанием и политизацией проблемы воздушных шаров с контрабандой. Такое заявление он сделал на заседании Совбеза.

«Я разговаривал с лётчиками, пилотами. Они говорят, что это никакой проблемы не представляет. Проблему начинают нагнетать, политизировать», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также добавил, что обвинения со стороны литовских властей не соответствуют реальности, а любые гипотетические планы о начале войны не нужны самим жителям прибалтийских стран.

Напомним, власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации в национальном масштабе из-за полётов метеозондов, используемых для контрабанды сигарет с территории Белоруссии. Режим введён не только из-за угрозы работе гражданской авиации, но и по соображениям национальной безопасности, а также для более тесной координации действий государственных ведомств.