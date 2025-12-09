Пропавшая в Москве модель нашлась в больнице с тяжёлыми травмами
Перед пропажей модель Тартанова поругалась с парнем и съехала от него. Обложка © Telegram / SHOT
Пропавшая кубанская модель Анжелика Тартанова, исчезнувшая в ноябре, была обнаружена в московской больнице в тяжелом состоянии. Как сообщает «База», девушка уже две недели находится в нейрохирургическом отделении больницы. Изначально она была помещена в реанимацию с тяжёлыми травмами головы и шеи.
Анжелика не может говорить и находится под постоянным наблюдением врачей. Родные и близкие девушки были извещены о ее местонахождении и состоянии. Предполагается, что она получила серьезные травмы незадолго до исчезновения, что объясняет ее длительное отсутствие и потерю связи с родственниками.
Об исчезновении модели в Москве сообщили сегодня. Последний раз её видели 28 ноября в сопровождении незнакомого мужчины. Родные и близкие девушки заявили, что Анжелика всегда была активной в социальных сетях, ежедневно выкладывая сторис и фотографии, но с момента исчезновения перестала появляться в интернете.
