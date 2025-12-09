Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 11:49

В Дамаске один человек погиб, более 240 пострадали на праздновании годовщины смены власти

Обложка © ТАСС / Hussein Malla / АР

Обложка © ТАСС / Hussein Malla / АР

В Дамаске во время празднования годовщины смены власти произошла давка, в результате которой погиб подросток и получили травмы многие люди. Информацию подтвердило министерство здравоохранения переходного правительства Сирии.

Согласно официальному заявлению ведомства, бригады спасателей оказали помощь 247 пострадавшим на месте происшествия, а ещё 18 человек были госпитализированы. Причиной смерти 17-летнего молодого человека, по предварительным данным, стало удушье в результате скученности людей.

Камни пробили туристический автобус, погибла россиянка
Камни пробили туристический автобус, погибла россиянка

Ранее сообщалось, что во владивостокской школе № 9 произошла массовая давка учеников, однако, по официальным данным, никто из детей не пострадал. Представитель регионального Минздрава заявил, что экстренные службы к происшествию не привлекались. Давка произошла из-за одновременного окончания занятий у большого количества учащихся, что привело к массовому скоплению детей в помещении раздевалки, где школьники пытались получить свою верхнюю одежду.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Сирия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar