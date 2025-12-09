В Дамаске один человек погиб, более 240 пострадали на праздновании годовщины смены власти

В Дамаске во время празднования годовщины смены власти произошла давка, в результате которой погиб подросток и получили травмы многие люди. Информацию подтвердило министерство здравоохранения переходного правительства Сирии.

Согласно официальному заявлению ведомства, бригады спасателей оказали помощь 247 пострадавшим на месте происшествия, а ещё 18 человек были госпитализированы. Причиной смерти 17-летнего молодого человека, по предварительным данным, стало удушье в результате скученности людей.

Ранее сообщалось, что во владивостокской школе № 9 произошла массовая давка учеников, однако, по официальным данным, никто из детей не пострадал. Представитель регионального Минздрава заявил, что экстренные службы к происшествию не привлекались. Давка произошла из-за одновременного окончания занятий у большого количества учащихся, что привело к массовому скоплению детей в помещении раздевалки, где школьники пытались получить свою верхнюю одежду.