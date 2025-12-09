Трамп: Третьей мировой войны из-за украинского конфликта не произойдёт

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что нынешний конфликт на Украине не перерастёт в третью мировую войну. По его словам, эскалация была возможна ранее, но сейчас вероятность такого сценария отсутствует.

«Если бы я был президентом, этого [конфликта] не случилось бы. И, честно говоря, он мог бы перерасти в третью мировую войну. Я думаю, что сейчас этого, скорее всего, не произойдёт», — заявил Трамп.

Ранее лидер Соединённых Штатов заявлял, что из-за роста военных расходов НАТО и финансирования оружия для Украины произойдёт распад Европы. Он также похвастался тем, что альянс теперь называет его «папочкой», поскольку именно он заставил их увеличить оборонные расходы с 2% до 5% ВВП.