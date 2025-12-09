Над российскими регионами за пять часов сбили 26 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за пять часов уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Данное заявление сделали в пресс-службе Министерства обороны России, подведя итоги отражения атаки.

По данным ведомства, большинство целей, 17 дронов, было нейтрализовано над территорией Брянской области. Ещё два беспилотника сбиты в небе над Калужской областью, и по одному — над Курской и Смоленской областями. Кроме того, средствами ПВО перехвачены по одному БПЛА над Ставропольским краем, Кабардино-Балкарией, Чечнёй, Ингушетией и Северной Осетией.

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь российские расчёты ПВО уничтожили 121 украинских БПЛА над регионами страны. Над Белгородской областью было сбито 49 дронов, а над территорией Республики Крым — 22 беспилотника. Ещё 10 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 9 — над Воронежской областью и 8 над акваторией Каспийского моря.